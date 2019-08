Zu viele Liegen und Sonnenschirme in Sa Coma

Die Umweltschützer von GOB haben am Mittwoch die Überzahl an Sonnenschirmen und Liegen am Strand von Sa Coma im Inselosten kritisiert. Damit würden die Betreiber gegen geltende Vorschriften verstoßen.

Nach Angaben von GOB ist an Stränden in der Sommersaison zwischen den unterschiedlichen Nutzungszonen ein Abstand von 30 bis 40 Metern vorgesehen. In Sa Coma betrage die Entfernung nicht einmal 15 Meter, hieß es in einer Pressemitteilung der Organisation.

Viele Strandeinrichtungen befänden sich zu dem "sehr nah am Wasser". Auch dies sei ein Verstoß gegen geltende Normen. Die Umweltbehörde sieht vor, dass an Stränden mit einer Breite von mehr als 20 Metern ein Mindestabstand von zehn Metern zum Wasser eingehalten werden muss.