Streik der Müllabfuhr auf Mallorca verschoben

Nach einem in letzter Minute einberufenen Treffen zwischen Wirtschaftsminister Iago Neguerela, dem Generalsekretär der Gewerkschaft CCOO, José Luis García Vidal, und Miguel Ángel Pardo vom Dienstleistungsverband ist der ab dem 22. August geplante Streik der Müllabfuhr vorerst verschoben worden. Über die Arbeitsniederlegung soll nun bei einem weiteren Treffen am 9. September entschieden werden.

Ursprünglich wollten die insgesamt 3000 Müllmänner in allen Gemeinden Mallorcas, mit Ausnahme von Palma, Calvià, und Puigpunyent auf unbestimmte Zeit in den Ausstand treten. Dies war auf einer Versammlung der Gewerkschaft CCOO am Dienstag einstimmig beschlossen worden. Die Arbeiter fordern mehr Lohn sowie Verbesserungen bei der Arbeitssicherheit. (mais)