Erste Sauerstoff-Bar auf Mallorca eröffnet

Was bei Promis wie Madonna oder Sportlern schon länger angesagt ist, kommt jetzt auch nach Mallorca. In Palma hat die erste Sauerstoffbar eröffnet, und zwar im Einkaufszentrum Fan Mallorca Shopping. Dort können die Gäste etwa 15 Minuten lang Luft mit einem Sauerstoffgehalt von 90 bis 95 Prozent inhalieren.

Der Trend ist aus den USA und Asien auf die Balearen geschwappt. Schon in den frühen 1980er Jahren gab es in asiatischen Großstädten wie Tokio, in denen Menschen täglich unter Smog und Luftverschmutzung leiden, so genannte Oxy Bars. 1997 wurde die erste Sauerstoff in Los Angeles eröffnet, Madrid folgte dem Wellness-Trend 2007.

Angeblich soll der höhere Sauerstoffgehalt in der Luft zu mehr Leistungsfähigkeit und Konzentration führen. Kritiker bezweifeln dies allerdings. Das Blut sei normalerweise ausreichend mit Sauerstoff gesättigt und überflüssiger Sauerstoff werde wieder ausgeatmet.

Die Luft werde maschinell von Stickstoff und anderen Komponenten gereinigt, bis Sauerstoff pur übrig bleibt, erklärt Oxygen Corners, Betreiberunternehmen der Sauerstoffbar in Palma. Die von den Gästen eingeatmete Luft hat dann einen bis zu fünfmal höheren Sauerstoffgehalt wie die Umgebungsluft. Kostenpunkt: 12 Euro, eine kleine Massage inklusive.