Neuer Betreuungsservice am Flughafen Palma de Mallorca

Wie der Airport-Betreiber Aena am Donnerstag mitteilt, gibt es an Palma de Mallorcas internationalem Flughafen Son Sant Joan jetzt einen neuen Betreuungsservice. Der Dienst "Meet & Assist" soll ankommenden und abfliegenden Flugreisenden den Aufenthalt am Flughafen erleichtern.

Wer das Angebot bucht – die Preise beginnen bei 50 Euro – bekommt Hilfe beim Check-In, und Sicherheitskontrolle, darf sowohl die Fast Lane als auch die Vip Lounge nutzen. Derzeit gibt es eine Rabattaktion, der Service ist auf www.aena.es buchbar.

In naher Zukunft sollen Reisende dann auch einen "Personal Shopper", also einen Einkausfassistenten am Flughafen Palma buchen können. (cze)