Geklaute Yacht taucht in der Türkei wieder auf

"Love the 90’s" ist ein Livemusikevent mit Dance-Hits aus den 90ern, der bereits in Madrid, Valencia und Barcelona vor ausverkauften Rängen stattfand. Angekündigt sind Gruppen und Musiker, die sich seinerzeit mit großen Erfolgen an die Spitzen der Charts setzten. Bisher angekündigte Gruppen sind:Robin S., Alexia, Double You, Paco Pil, Alice DJ, The Outhere Brothers,