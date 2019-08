Deutsche Urlauberin mutmaßlich an der Playa de Palma vergewaltigt

Auf Mallorca ist erneut eine deutsche Urlauberin mutmaßlich vergewaltigt worden. Beamte der spanischen Nationalpolizei nahmen am frühen Sonntagmorgen an der Playa de Palma laut einer Pressemitteilung vom Montag zwei Männer fest, die sich auf dem Strand an der 20-Jährigen vergangen haben sollen.

Die Frau hatte die Beamten, die dort auf Patrouille unterwegs waren, um Hilfe gebeten und angegeben, vergewaltigt worden zu sein. Daraufhin stürzten sich die Polizisten auf die mutmaßlichen Täter. Bei denen soll es sich um einen 32-jährigen Deutschen und einen 21-jährigen afghanischen Staatsangehörigen handeln.

Anfang Juli hatte eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen in einem Hotelzimmer in Cala Rajada international für Schlagzeilen gesorgt. Zwei tatverdächtige kurdischstämmige Deutsche sitzen seitdem auf Mallorca in Untersuchungshaft.