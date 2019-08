Deutsche Polizisten auf Mallorca im Einsatz

Auch in diesem Sommer werden deutsche Polizisten die Einsatzkräfte auf Mallorca verstärken. Unter den insgesamt sechs ausländischen Beamten sind auch zwei deutsche, darunter eine Beamtin aus Krefeld.

Zu den anderen Teilnehmern gehören außerdem zwei gebürtige Italiener, darunter ein Carabinieri aus Rom, und zwei Franzosen. Der meist vierwöchige Einsatz ist Teil des von der EU in Gang gebrachten "Safe Tourism Plan", der vor allem in stark besuchten europäischen Urlaubsgebieten die Polizeipräsenz sichern soll.

Die Beamten verstärken lokale Polizeistationen auf der Insel und sind dafür meist für einige Wochen in einem Hotel untergebracht. Sie sollen in Santa Margalida, Artà und Sóller mit der spanischen Militärpolizei Guardia Civil patroullieren und vor allem in den Bereichen öffentliche Sicherheit, geschlechtsspezifische Gewalt oder sexueller Missbrauch helfen.

Im August und September 2018 verstärkte der Berliner Oberkommissar Tim Ilsemann das Revier in Capdepera im Inselosten (MM berichtete). Die deutsche Polizeipräsenz am Strand kam bei den deutschen Urlaubern gut an, gab es hier bei Problemen auch keine Sprachbarriere.