Mann gerät nahe dem Yachthafen Puerto Portals in Schiffsschraube

Ein etwa 60-jähriger Mann ist am Donnerstag in der Nähe des Hafens von Puerto Portals im Südwesten von Mallorca in eine Schiffsschraube geraten. Er wurde schwer im Leistenbereich verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Guardia Civil gegen 16.15 Uhr, der Mann musste von Hilfskräften ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden.

Zuletzt hatte Mitte Juni ein ähnlicher Fall für Aufsehen gesorgt: Damals war ein elfjähriger russischer Junge unweit der Cala Santanyí in eine Schiffsschraube geraten und schwer verletzt worden.