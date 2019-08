Magaluf-Diebe sollen der Insel verwiesen werden

Zwei junge Männer, die im Ferienort Magaluf auf Mallorca wegen Diebstahls festgenommen wurden, sollen der Insel verwiesen werden. Die Mallorquiner sollen monatelang Touristen am Strand von Magaluf bestohlen haben, weshalb ihnen bereits im Juli des vergangenen Jahres eine Ausweisung auferlegt wurde.

Weil sie weiterhin auf der Insel lebten und trotz Vorstrafen wieder auffällig wurden, fordert der zuständige Haftrichter nun eine Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro wegen Nichtbeachtung der Auflagen.

Während der Feierlichkeiten zum "Much" in Sineu am Montag haben Zivilbeamte die beiden Männer erkannt und gestellt. Beide verweigerten die Aussage, deshalb droht ihnen nun Ende August der Gerichtsprozess.

Deren Anwalt hingegen fordert eine mildere Strafe, weil eine Ausweisung einen Abbruch des sozialen und wirtschaftlichen Lebens der beiden Männer bedeuten würde. Sie sollten sich stattdessen nur dem betroffenen Strand in Magaluf bis auf 200 Meter nicht mehr nähern.