Türsteher verletzen Urlauber am Paseo Marítimo am Kopf

Eine wüste Schlägerei zwischen Türstehern auf dem Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca und einer Gruppe junger Touristen beschäftigt die Polizei. In Videos ist in den sozialen Netzwerken zu sehen, wie die Beteiligten am Donnerstagmorgen aufeinander einprügelten.

Wer mit der Schlägerei anfing, ist nicht klar. Klar ist jedoch, dass die Türsteher Kampfsporttechniken und auch eine verbotene Waffe einsetzten und mindestens einen der am Boden liegenden Urlauber mit Fußtritten verletzten.

Der Paseo Marítimo ist vor allem bei jungen spanischen Partygängern beliebt. Dort reihen sich zahlreiche Lokale aneinander.