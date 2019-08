Männer hängen Huhn an Ast und rennen durch Inseldorf

Ein verstörendes Tierspektakel hat die Öffentlichkeit auf Mallorca aufgeschreckt. Bei einem Dorffest zu Ehren der Mutter Gottes in Sineu liefen einige Männer mit einer Art Ast durch den Ort, an welchem ein lebendes Huhn und ein ebenso lebender Hase hingen. Die sogenannte "Carrera de es Cós" fand am Donnerstag wie traditionell üblich bei glühender Hitze um 12 Uhr statt.

Diese umstrittene Prozedur wurde vom neuen konservativen Volkspartei-Bürgermeister Tomeu Mulet wieder eingeführt. In den vergangenen Jahren hatte sie Vorgänger Miquel Gelabert unter Berufung auf den Tierschutz untersagt. Seit 2016 waren denn auch das Huhn und der Hase in Käfigen bei dem kuriosen Rennen durch die Straßen getragen worden, an dem Ast hing ein Zettel. Der Gewinner erhielt die Tiere als Geschenk.

Die "Carrera de es Cós" ist eines von vielen kuriosen Volksvergnügen, die das ganze Jahr über auf Mallorca stattfinden und bei Ausländern zum Teil Verwunderung auslösen.