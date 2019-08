Feuerball kreuzt Firmament über Mallorca

Ein auffallend heller Asteroid hat in der Nacht zum Samstag tausende Menschen auf Mallorca zum Stauenen gebracht. Nach Angaben der Sternwarte Costitx war der Himmelskörper 90.000 Stundenkilometer schnell und 100-mal so hell wie der Mond.

Der Asteroid, der etwa so groß wie eine Apfelsine war, bewegte sich von Frankreich Richtung Italien in sechs Sekunden und löste sich in 70 Kilometern Höhe auf.

Die Sternwarte in der Nähe des Dorfes Costitx verfügt über zahlreiche Teleskope und führt Besuchern gelegentlich auch Filme vor.