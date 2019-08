Dienstag bringt Mallorca ein paar Regenwolken

Für Dienstagabend sagt das balearische Wetteramt Wolken voraus. Aus ihnen kann stellenweise spärlicher Regen fallen. Von Mittwoch an dominieren dann – wie bereits zu Wochenbeginn – erneut blauer Himmel und Sonnenschein.

Allerdings geben die Tageshöchstwerte leicht nach. Sie sinken am Dienstag auf 32 in Palma und in der Inselmitte sowie auf 29 Grad im Inselosten. Für Montag waren noch deutlich höhere Werte bis 35 Grad prognostiziert worden. Aus diesem Grund war für die Inselmitte wegen Hitze die niedrige Warnstufe Gelb ausgerufen worden. Von Dienstag an befinden sich dann alle Parameter im grünen Bereich.

Am Mittwoch dreht der Wind insbesondere in den Morgenstunden auf Nordost. Die Temperaturen geben damit weiter nach, bleiben aber im erträglichen hochsommerlichen Bereich rund um die 30-Grad-Marke. Die Nachttemperaturen betragen je nach Lage 19 bis 21 Grad, im Inselosten mitunter auch 24 Grad. (as)