Polizei legt Edel-Uhr-Räubern das Handwerk

Die Polizei hat in Palma de Mallorca zwei Räubern das Handwerk gelegt, die einem Urlauber am hellichten Tag eine Edeluhr im Wert 30.000 Euro vom Handgelennk gerissen hatten. Der Mann befand auf der zentral gelegenen Palza Mercat, als einer der Kriminellen ihn am Arm packte und ihm die Markenuhr entriss. Unmittelbar darauf rannte er zu einem Roller, auf dem bereits ein Komplize mit laufenden Motor wartete. Das Duo verschwand in einer Gasse.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte am Folgetag zwei Männer auf einem Motorroller in Palma festsetzten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Männer gefälschte Dokumente besaßen. Im Hotel der beiden Tatverdächtigen, die aus Italien stammen sollen, stießen die Beamte auf weitere gefälschte Ausweise sowie – in einem Versteck – auf die geraubte Uhr.

Wie Palmas Lokalpaolizei am Montag mitteilte, hatten sich der Raub un die Festnahme bereits vergangene Woche zugetragen. Jetzt ermitteln die Beamte, ob das Duo für weitere Attacken auf Passanten verantwortlich ist. (as)