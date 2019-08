18-Jähriger stürzt in der Cala Banyalbufar 15 Meter tief

Ein junger Mann ist mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases auf Mallorca gekommen. Der 18-Jährige war am Dienstagmittag in der Cala Banyalbufar 15 Meter von den Felsen ins Meer gesprungen. Dabei zog er sich einen Bruch am Oberschenkel zu.

Auf einem Fels im Wasser harrte der Mann aus, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Hubschrauber sowie die Bergrettung und ein Krankenwagen rückten an. Die Rettung gestaltete sich aufgrund des abfallenden Geländes sehr schwierig. (cls)