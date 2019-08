Einbrecher-Duo hatte es auf Ferienwohnungen abgesehen

Die Polizei hat auf Mallorca ein Einbrecher-Duo festgenommen. Die Männer waren seit vergangenem Jahr in mehrere Ferienwohnungen auf Mallorca eingestiegen. Am Freitag gingen der 24- und 21-Jährige den Beamten ins Netz, wie die Nationalpolizei nun mitteilte.

Die Fahnder hatten ehemalige Mitarbeiter der Vermietungsfirma unter die Lupe genommen, weil sie an den Tatorten kaum Spuren von Gewalteinwirkung an den Türen gefunden hatten. Die Männer hatten die Schlüssel zu den Wohnungen nachmachen lassen und sich so Zugang verschafft.

Bei den beiden Tatverdächtigen wurde reichlich Diebesgut wie Geld und elektronische Geräte, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden sollten, sichergestellt. (cls)