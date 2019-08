Mann soll sich vor Mädchen an der Playa de Palma entblößt haben

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am Montag in einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca einen 18-jährigen Urlauber festgenommen, der am Swimming-Pool einer erst 13-jährigen Britin seine Genitalien gezeigt haben soll.

Nach einer offiziellen Mitteilung vom Dienstag hatten der aus Serbien stammende Tourist und einige von dessen Freunden dem Mädchen bereits mehrere Tage lang nachgestellt. Mehrfach wurde sie sogar bedrängt, bis es zu dem Zwischenfall am Pool kam. Dann verständigte die Familie die Polizei, die anrückte und den 18-Jährigen mitnahm.

Dem jungen Mann werden zwei Delikte zur Last gelegt: Nötigung und Exhibitionismus.