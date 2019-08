Baustelle am Kongresspalast ruht im Sommer

In beide Richtungen wurde jeweils eine von drei Fahrspuren gesperrt: Der Inselrat von Mallorca will die Straße vor dem Kongresspalast in Palma umgestalten. Der autobahnähnliche Charakter soll weg, dafür mehr Grünstreifen her. Doch im August ruhen die Arbeiten, der Verkehr staut sich an der Baustelle dennoch.

Aus Gründen der Arbeitssicherheit aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Sommer sowie der heißen Temperaturen pausieren die Bauarbeiter derzeit. Im September soll es allerdings weitergehen, teilte der Inselratsdezernent Iván Sevillano mit. Die Umgestaltung soll planmäßig Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein. (cls)