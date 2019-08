Nach Rolex-Raub in Palma: Polizei auf Mallorca gründet Spezialeinheit

Der Nationalpolizei ist auf Mallorca und Ibiza eine umtriebige Bande ins Netz gegangen. Bei mehreren gewalttätigen Raubüberfällen am hellichten Tag hatten die Täter Opfern teure Armbanduhren oft namhafter Marken wie Rolex vom Handgelenk gerissen. Anlässlich der Häufigkeit der Vorfälle hat die Polizei nun eine eigene Untersuchungseinheit gegründet.

Erst am Freitagmittag war dem balearischen Oberstaatsanwalt Bartomeu Barceló nahe des Parkhauses Plaça Mayor in Palma eine Rolex vom Arm geklaut. Die Täter konnten später am Flughafen gestellt werden. Zu der Bande sollen unter anderem zwei italienische Männer gehören.

Auf Mallorca war die Gemeinde Calviá in den vergangenen Monaten Fokus von Rolex-Dieben. Auch auf Ibiza wurden Italiener festgenommen, die Mitglieder krimineller Gruppen sind und als Touristen getarnt ihre Opfer überfielen. (dise)