Yacht brennt bei Es Trenc

Neben der bekannten Festa de la Beata gibt es in Valldemossa auch die Festes de Sa Marina im Hafen von Valldemossa. Hier ein Auszug aus dem Programm: Donnerstag, 15. August:um 9 Uhr Messe in der Pfarrkirche. Gegen 20.45 Uhr bei Sonnenuntergang "Sardinada", Sardinenessen für jedermann, begleitet durch Seemannslieder, der Havaneres, an der Platja de sa Marina. Freitag,