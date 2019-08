13 Personen nach Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus

Nach einem Essen in einem orientalischen Restaurant in Palma haben 13 Menschen eine Lebensmittelvergiftung erlitten, darunter ein achtjähriger Junge. Am vergangenen Donnerstag sollen die Betroffenen Gast in dem Haus gewesen sein, am Freitag mussten alle von ihnen in den Krankenhäusern von Son Espases und Son Llàtzer behandelt werden.

Bis auf den Achtjährigen konnten alle das Krankenhaus am Samstag wieder verlassen. Einige erklärten, rechtlich gegen das Restaurant vorgehen zu wollen. Das Gesundheitsministerium hat eine entsprechende Untersuchung eingeleitet, um die Ursache zu ergründen. (dise)