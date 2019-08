Nackter Mann badet in Brunnen an Mallorcas Einkaufsmeile

Passanten haben dokumentiert, wie ein Mann am Samstag nackt im Brunnen an Palmas Rambla badete. Am hellichten Tag inmitten des vorherrschenden Einkaufstrubels Tausender Besucher.

Die seit Wochen heißen Temperaturen auf Mallorca scheinen etliche vermehrt dazu zu verleiten, die geltenden Verbote für das Verhalten im öffentlichen Raum zu ignorieren. Immer wieder sind in den vergangenen Wochen auch verstärkt oberkörperfreie Männer oder nur in Bikini bekleidete Frauen in Palmas Altstadt zu sehen.

Erst vor kurzem hatte sich ein anderer Mann am Brunnen auf der Plaza de la Reina an Palmas Prachtboulevard Paseo del Borne dazu entschieden, ein Bad zu nehmen. Dieser behielt dabei allerdings zumindest seine Unterwäsche an. (dise)