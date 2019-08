Mindestens sieben Tote nach Flugzeugkollision auf Mallorca

Bei einer Kollision von einem Hubschrauber und einem Ultraleichtflugzeug auf Mallorca sollen mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen sein. Zu dem Unfall zwischen Inca und Costitx nahe des Krankenhauses von Inca kam es laut der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am frühen Sonntagnachmittag. Wie MM aus dem privaten Umfeld eines Betroffenen erfahren hat, soll der Hubschrauber zur deutschen Firma Rotorflug gehören. Eines der Opfer soll Deutscher sein.

Unter den Toten soll laut Informationen des regionalen Fernsehsenders IB3 auch ein Minderjähriger sein. Die beiden Flugzeuge, in denen jeweils fünf und zwei Personen unterwegs waren, sollen in der Luft kollidiert sein und beim Absturz nahegelegene bewohnte Häuser nur knapp verfehlt haben. Ein ausgebrochenes Feuer werde derzeit von Einsatzteams gelöscht, Krankenwagen sind vor Ort. Nach Angaben der Polizei stürzten die Wrackteile auf ein Finca-Grundstück, das unweit der Landstraße Sineu-Sencelles gelegen ist.

Nachbarn des Grundstücks unterstützten die Helfer beim Löschen des Brandes mit eigenen Wasserschläuchen. Auch auf der Landstraße sollen Teile der Flugzeuge gefunden worden sein. Aufnahmen zeigen, wie hinter Baumreihen Rauchsäulen in den Himmel aufstiegen. Die Region in der dortigen Inselmitte ist meist flach bis hügelig gewellt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden in der Regel für Weinanbau und Mandelhaine genutzt.

Bei Binissalem gibt es einen Flugplatz für Ultraleichtflugzeuge, deshalb sind diese im Luftraum über Inca keine Seltenheit. Kleinflugzeuge starten oft am Wochenende auf dem Flugplatz von Son Bonet bei Palma zu Übungsflügen in Richtung Inselmitte. Ob aber ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Die Guardia Civil hat bereits Untersuchungen eingeleitet.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol, die selbst aus Inca stammt, bekundete in einer Twitter-Meldung ihre Anteilnahme und kündigte an, dass die balearische Ministerin für öffentliche Verwaltung, Isabel Castro Fernández, den Unfallort aufsuchen wird. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach den Familien der noch nicht identifizierten Opfer seine Solidarität und Zuneigung aus.

Die Meldung wird laufend aktualisiert.