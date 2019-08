Zimmermädchen protestierten auf Mallorca

Bereits im dritten Jahr in Folge hat die Vereinigung der Zimmermädchen Kellys (Las que limpian los hoteles. Deutsch: Die, die Hotels reinigen) zu einer Demonstration auf Mallorca aufgerufen. 400 Arbeiterinnen sowie deren Familienmitglieder, Gewerkschafter und Lokalpolitiker kamen am Sonntag auf Plaça Espanya in Palma zusammen.

In einer Ansprache forderten die Kellys die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Oftmals sind es Frauen, welche die Hotelzimmer reinigen. "Uns wird immer gesagt, dass die Hotelier keine Gewinne abwirft", sagen die Demonstrantinnen. Sie fordern besser Löhne, weniger Arbeitsstunden und Festanstellung. Viele der Frauen würden nur mit Schmerzmitteln ihrer Arbeit nachgehen können, oftmals müssten sie bis zu zehn Tag durcharbeiten. "Das geht zu Lasten unserer Gesundheit." (cls)