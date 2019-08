Polizisten führen auf Ibiza 73 illegale Partygänger ab

Polizeibeamte haben auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza 73 Personen abgeführt, die an einer illegalen Party teilgenommen hatten. Sie fand in der Nacht zum Sonntag in einem jahrhundertealten Turm namens Rovira in Sant Josep statt.

Zahlreiche der insgesamt 200 Partygänger widersetzten sich den Polizisten, weshalb es zu Rangeleien kam. Deswegen gab es 13 Verletzte, darunter zwei Polizisten.

Da sich die zahlreiche Partygäste außerordentlich aggressiv verhielten, kam es zu den ungewöhnlich zahlreichen Festnahmen.