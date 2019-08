Bunte Catalina-Bar macht Denkmalschützer wütend

Ein gelb-rot angestrichenes Lokal in Palma de Mallorcas Trendviertel Santa Catalina hat den Zorn von Denkmalschützern auf sich gezogen. Die Stadt müsse dafür sorgen, dass der einheitliche Stil in der Fábrica-Fußgängerzone wieder hergestellt werde, so die Organisation Arca. Die umgestrichene Bar würde die "Persönlichkeit" von Santa Catalina schwer beschädigen.

Das Viertel ist in den vergangenen Jahren unter reichen und hippen Nord- sowie Zentraleuropäern immer beliebter geworden. Deswegen ist dort die gentrifizierung weit fortgeschritten.

Seit Jahrzehnten dort wohnhofte Anwohner beschweren sich inzwischen, dass das Viertel seinen Charakter völlig verloren habe.