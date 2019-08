Würmer tummeln sich in Taufbecken in Inca-Kirche

In einer Kirche in Inca in der Inselmitte von Mallorca hat die Qualität des Wassers im Taufbecken die Gläubigen erzürnt. Während mehrerer Zeremonien in der Kirche Santa María la Major bemerkten die Menschen Würmer im Wasser. Ungeachtet dessen wurden dem Vernehmen nach die Köpfe mehrerer Babys damit beträufelt.

Laut Medienberichten ist das blühende Leben im Taufbecken nicht gefährlich für Menschen.

Die ehemalige Lederstadt Inca gilt nicht unbedingt als Traumziel für Urlauber, vielmehr fürchten sich diese eher vor regelmäßigen Staus im verschachtelten Ortszentrum.