Zwei Opfer des Heli-Unfalls lebten noch nach dem Aufprall

Zwei der bei dem Zusammenstoß von einem Helikopter und einem Leichtflugzeug nahe Inca im Norden von Mallorca ums Leben gekommenen Personen haben offenbar nach dem Aufprall noch gelebt. Die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zitierte am Mittwoch aus Ermittlerkreisen. Die Insassen des Flugzeugs seien erst später am Boden in den Flammen gestorben.

Unterdessen beendete die Guardia Civil die Befragung von Zeugen des Unfalls, der sich am Sonntagmittag zugetragen hatte. 17 Personen mussten den Beamten schildern, was sie gesehen hatten.

Bei dem Unfall waren die vierköpfige Münchner Millionärsfamilie Inselkammer in dem Helikopter und der Pilot Cedric Leoni ums Leben gekommen.