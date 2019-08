Verschwundener Taucher vor Mallorca tot aufgefunden

Im Rahmen der PlaySummer'19-Kinoreihe werden in der Miró Mallorca Fundació jeden Donnerstag im August Filme open-air in Originalversion gezeigt. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto „Five Lands” und es dreht sich um die Verbindung von Land/Boden und Liebe/Sehnsucht. DO/1. August: Stromoboli (I 1950), Melodram von Roberto Rossellini, mit Ingrid Bergman. DO/8. August: Nobody Wants the Night