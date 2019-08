Po-Grapscher an Playa de Palma festgenommen

Polizisten haben in einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca einen Mann festgenommen, der einer Minderjährigen vor zahlreichen Zeugen an den Po gefasst hatte. Der 27-Jährige beging die Tat am Montagabend gegen 19.15 Uhr im Speisesaal des Hotels, als sich die minderjährige Urlauberin am Büfett bedienen wollte. Sie hatte sich dort mit ihrer Großmutter aufgehalten.

Der Mann ließ auch dann nicht von dem Mädchen ab, als dieses sich umdrehte und zu weinen begann.

Bei dem Täter handelt es sich um einen in diversen Herbergen bekannten Polen, der es sich zur Angewohnheit gemacht hatte, sich in Speisesäle mit Selbstbedienung der Hotels zu schleichen, um dort kostenlos zu essen.