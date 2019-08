Warnstufe Gelb wegen drohender Gewitter

Der September startet auf Mallorca hochsommerlich warm und sonnig. Bei Höchstwerten um 30 Grad dürfte es die Menschen wieder in Massen an die Strände ziehen, wo das Meer weiterhin 26 bis 27 Grad warm ist. Dass schon Spätsommer ist, merkt man an einer erhöhten Gewitterneigung vor allem am Samstag.

Für den letzten Augusttag haben die Meteorologen von Aemet deswegen für Südost-, Südwest- und Süd-Mallorca die Warnstufe Gelb ausgerufen. Der Wind weht mal gar nicht, mal schwach und mal leicht böig aus südlichen Richtungen

Nach einem trockenen Sonntag steigt zum Beginn der neuen Woche erneut die Regenneigung, und zwar auf 55 Prozent.