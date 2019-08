Brite fährt mit Auto in Geschäft in Can Pastilla

Die Polizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen. Der Brite steht im Verdacht, mit einem Auto durch das Schaufenster eines Geschäfts in Can Pastilla gefahren zu sein, um dort einzubrechen. Der Vorfall ereignete sich am bereits am 16. August.

Der Ladeninhaber verdächtigte einen Geschäftspartner des Einbruchs. Die Beamten stellten bei dem Mann zwei E-Roller und einen Laptop sich, die dem Opfer gehören sollen. Die Ermittlungen laufen. (cls)