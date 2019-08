Deutscher ertrinkt fast in Hotelpool an Playa de Palma

Ein deutscher Urlauber ist im Pool eines Hotels in der Acaia-Straße an der Playa de Palma auf Mallorca fast ertrunken. Zwei am Ort befindliche Krankenpfleger mussten den 82-Jährigen am Freitag herausholen. Es gelang ihnen, den Mann mit einer Herz-Lungen-Massage zu stabilisieren.

Als Helfer mit einem Krankenwagen das Hotel erreichten, konnte der Tourist schon wieder atmen. Er wurde in die Rotger-Klinik in Palma gebracht.

Vor einigen Tagen hatte der Tod einer erst 19-jährigen Britin in einem Pool vor einem Privathaus in Alaró für Schlagzeilen gesorgt.