Alcúdia will sechs Strandlokale in Eigenregie verwalten

Am Westabschnitt der Playa de Alcúdia im Norden von Mallorca – zwischen dem Sporthafen und der "Roten Brücke" – sind sechs Strandlokale zu finden, die äußerlich an Blockhütten erinnern. Deren Betriebslizenzen laufen zum Jahresende aus. Aus diesem Grund bittet das Rathaus die balearische Küstenbehörde, sie möge der Gemeinde die Hoheitsrechte für die sechs "Balnearios" übertragen.

Das Rathaus würde in einem solchen Falle die Betriebslizenzen in einer Ausschreibung neu vergeben. Bewerber müssten sich verpflichten, die Strandlokale zu modernisieren und den Service auszubauen. Die neuen Konzessionen hätten dann eine Laufzeit von 25 Jahren.

Zwischen dem Rathaus und der Küstenbehörde fanden bereits erste Gespräche statt. Die Gemeindeverwaltung zeigte sich in einem Bericht der spanischen Tageszeitung Ultima Hora zuversichtlich, grünes Licht für das Vorhaben zu erhalten. Das Rathaus beabsichtigt, die Ausschreibung noch in diesem Jahr zu verwirklichen, damit zu Saisonbeginn 2020 die dann erneuerten Strandlokale wieder in Betrieb gehen könnten. (as)