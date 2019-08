Fischer filmt die Ankunft eines Flüchtlingsbootes auf Ibiza

Das Video zeigt die Ankunft der illegalen Bootsflüchtlinge in der Cala Llong in Ibiza. Foto: Youtube: Periódico de Ibiza y Formentera

Ein Fischer hat an diesem Samstagmorgen mit der Videokamera festgehalten, wie Bootsflüchtlinge an Land gelangten und in großer Eile die unwegsamen Küstenfelsen erklommen. Der Vorfall ereignete sich in der Cala Llonga auf Ibiza, der kleinen Schwesterinsel von Mallorca. Bis zu 17 illegale Einwanderer wurden gezählt. Sie ließen das Boot an der Felsenküste zurück und flüchteten in großer Eile ins Landesinnere. Die Sicherheitskräfte haben mit der Suche nach ihnen begonnen.

In diesem Sommer sind bereits diverse Flüchtlingsboote in den Gewässern der Balearen registriert worden.

Veröffentlicht wurde das Video von der spanischen Tageszeitung Periódico de Ibiza y Formentera.