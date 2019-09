Deutscher sammelt 12.000 Euro für Bedürftige in Alcúdia

Bei einem privaten Charity-Dinner in seinem Haus in Bonaire hat der deutsche Mallorca-Resident Mark Wössner in der vergangenen Woche eine beeindruckende Summe für den guten Zweck gesammelt. Seine Gäste spendeten insgesamt 12.000 Euro.

Das Geld hat Wössner dem Rathaus von Alcúdia übergeben. Mit den Spenden sollen bedürftige Anwohner des Ortes unterstützt werden. Verteilt werden soll es durch die kommunalen Sozialdienste. Bürgermeisterin Bàrbara Rebassa bedankte sich in einer öffentlichen Zeremonie bei dem guten Samariter.