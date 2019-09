Unbekannte brechen zweimal in zehn Tagen in Son-Vida-Villa ein

Eine spanische Unternehmerfamilie ist in ihrem Anwesen in Palma de Mallorcas Glamour-Stadtteil Son Vida innerhalb von zehn Tagen gleich zweimal überfallen worden. Das meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Mittwoch. In beiden Fällen schliefen die Mitglieder der Familie, als die Kriminellen nachts eindrangen. Beim zweiten Einbruch wachten einige auf, weil sie Geräusche hörten.

Das überfallene Gebäude hat einen Wert von zehn Millionen Euro. Die Einbrecher konnten zweimal mit reichlich Schmuck fliehen. Die Polizei vermutet eine organisierte Bande, die von den nahen Bergen her operiert, hinter den Taten. Sie glaubt auch, dass Raumpflegerinnen oder Mitglieder des Wachpersonals den Kriminellen Tipps gegeben haben könnten.

Son Vida wird im Prinzip permanent von privaten Sicherheitsleuten bewacht. Aus südamerikanischen Großstädten ist allerdings bekannt, dass zuweilen Mitglieder des Wachpersonals selbst zu Räubern ihrer eigenen Schutzbefohlenen wurden.