Mancor de la Vall hat keinen Polizisten mehr

Der einzige Dorfpolizist von Mancor de la Vall hat um seine Versetzung nach Palma gebeten. In der kommenden Wochen tritt er seinen Dienst bei der Policía Local in der Hauptstadt von Mallorca an. Der Bergort wird dann ohne Ordnungshüter sein.

Der Beamte begann 2007 als 20-Jähriger in Mancor. Zuvor hatte es ebenso wie in Búger und Estellencs keinen Polizisten in dem Ort gegeben.

Der Bürgermeister gab bekannt, sich um einen Nachfolger zu bemühen, der in zirka drei Wochen seinen Dienst in Mancor beginnen soll. (cls)