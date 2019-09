Playa de Palma richtet sich auf "Kölsche Woche" ein

Wer glaubt, dass Ende August an der bei Deutschen so beliebten Playa de Palma auf Mallorca Langeweile einkehrt, der irrt. In den vergangenen Jahren hat sich vor Ort die sogenannte "Kölsche Woche" etabliert.

Auch dann finden Partys noch und nöcher statt, in den Diskotheken wird vor allem Musik aus der Domstadt aufgelegt, Menschen ain erster Linie aus dem rheinischen Raum vergnügen sich an der Playa. Dieses Jahr beginnt die besondere Woche am 9. September und endet am Sonntag danach.

Nach der "Kölschen Woche" steht die Playa de Palma bekanntlich ganz im Zeichen der bekanntlich bayerischen Oktoberfeststimmung.