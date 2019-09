Balearen bei Kriminalitätsrate ganz oben in Spanien

Kaum zu glauben, aber wahr: Im vergangenen Jahr hat es in keiner anderen Autonomieregion des Landes so viele Straftaten gegeben wie auf Mallorca und den Nachbarinseln. Laut dem Innenministerium in Madrid wurden 66 Delikte pro 1000 Einwohnern verübt, im spanischen Durchschnitt waren es 47. Damit stieg die Kriminalitätsrate auf den Balearen innerhalb nur eines Jahres um 11,3 Prozent.

Selbst in der armen Exklave Melilla, die auf Platz 2 folgt, gab es 2018 weniger Straftaten. Auf Rang 3 folgt Katalonien, dann Madrid und dann Ceuta.

Besonders stark zugenommen auf den Inseln haben Tötungsdelikte und Gewaltdelikte im häuslichen Bereich.