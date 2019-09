Nach heftigem Regen ist es wieder trockener auf Mallorca

Nach heftigen örtlich begrenzten Regenfällen auf Mallorca am Donnerstagnachmittag hat sich die Lage wieder weitgehend normalisiert. An der Universität Palma fielen 8,2 Liter auf den Quadratmeter, in Manacor waren es sogar 14,4 Liter und am Kloster Lluc 14,1 Liter. Woanders wie etwa im Südosten oder im Nordwesten blieb es dagegen trocken.

Auch am Wochenende muss laut den Meteorologen von Aemet immer mal wieder mit Regen gerechnet werden. Am Samstag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Nachmittag bei wenig Wind auf 70 Prozent, am Sonntag beträgt sie 60 Prozent.

Die Temperaturen bleiben auf deutschem Hochsommerniveau, steigen also auf 27 Grad. Nachts geht es langsam wieder unter die 20-Grad-Marke. Das Meer ist mit etwa 26 Grad noch immer fast badewannenwarm.

In der neuen Woche soll sich diese mal trockene und mal feuchte Wetterlage halten.