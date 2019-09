Landgut Raixa soll Herberge werden

Immer am ersten Samstag im September feiert das Dörfchen Lloret de Vistalegre, in der Inselmitte auf der Hochebene "Es Pla" gelegen, die Festa d'es Sequer, bei der es hauptsächlich um Feigen geht.Um 18 Uhr Empfang der Feigenpflücker durch die Dorfbewohner in Trachtenkleidung vor dem Rathaus. Um 19 Uhr werden an vielen öffentlichen Orten Ausstellungen eröffnet und