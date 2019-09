Zigaretten- und Alkoholverbot an der Caló des Moro geplant

Die Caló des Moro im Südosten Mallorcas soll zu einer rauch- und alkoholfreien Zone werden. Das sieht die neue „Ordenanza cívica“ der Gemeinde Santanyí vor.

Die kleine Caló des Moro hat sich in den vergangenen Jahren von einem Geheimtipp zu einem Ort entwickelt, der fast ständig überfüllt ist. Mit dem Zigaretten- und Alkoholverbot will das Rathaus einen Teil dazu beitragen, dass es etwas leerer wird. Außerdem soll die Natur entlastet werden und man will dem illegalen Getränkeverkauf entgegenwirken. In den vergangenen Monaten haben mehrere Gemeinden auf Mallorca einige ihrer Strände zu rauchfreien Zonen erklärt.

Die neue Verordnung in Santanyí, in der auch viele andere Aspekte des Zusammenlebens der Bürger geregelt werden (Lärm, Graffiti, Alkoholgenuss im öffentlichen Raum) sieht Strafen in Höhe von 50 bis 3000 Euro vor. Sie soll eine alte Verordnung ersetzen, die noch aus den 80er Jahren stammt.

Der Entwurf für die neue Bürgerverordnung wurde jetzt öffentlich ausgelegt. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat von Santanyí das Regelwerk im November beschließt.