Wieder Regen und Sturm auf Mallorca erwartet

In Fornalutx findet Anfang September das Patronatsfest Mare de Déu statt, mit dem "Correbou", einem traditionellen Stierlauf.Aufgrund des neuen, inzwischen wieder geänderten Tierschutzgesetzes erfolgte dieser Lauf im vergangenen in abgeschwächter Form. Statt den Stier an den Hörnern zu binden, wurde ihm eine Art Zaumzeug aufgezogen, an dem eine Kordel festgemacht war. Der Stier war auch kein Kampfstier