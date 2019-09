Zwei Kletterer bei Bunyola gerettet

Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen zwei erschöpfte Kletterer in Sa Gubia (Bunyola) gerettet. An dem Einsatz in dem steilen Gelände war auch die Bergrettung der Guardia Civil beteiligt.

Sa Gubia liegt etwa vier Kilometer von Bunyola entfernt und ist ein El Dorado für Kletterer. Eine über 400 Meter hohe steile Felswand bietet den Sportlern zahlreiche Kletterrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.