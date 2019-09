Guardia Civil versteigert 835 Waffen in Palma

Die Guardia Civil präsentiert in der nächsten Woche von Montag bis Freitag 835 Waffen, die am 16. September versteigert werden sollen. Die Ausstellung findet in der Kommandatur von Palma statt.

Vom 9. bis 13. September können Personen, die im Besitz eines Waffenscheins sind, die Exponate jeweils von 9 bis 13 Uhr in Augenschein nehmen und sich über den Startpreis informieren, hieß es in einer Pressemitteilung.

Versteigert werden 619 Schrotflinten, 63 Karabiner, 28 Gewehre, 76 Pistolen, 30 Revolver, 18 Vorderlader sowie eine Waffe "einer anderen Kategorie", teilte die Guardia Civil mit.

Die Anfangsgebote werden am 16. September in geschlossenem Umschlag in der Kommandatur präsentiert.