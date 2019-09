Liegt Dicksein in den mallorquinischen Genen?

Eine neue Studie der Balearen-Universität legt nahe, dass die Mallorquiner ein erhöhtes Risiko zum Übergewicht und damit auch zu Herzkreislauferkrankungen haben.

In seiner Doktorarbeit weist Sebastià Galmés Monroig nach, dass die genetischen Besonderheiten in einem Teil der Bevölkerung zusammen mit einer Ernährung, in der es an Vitamin A mangelt, zu Stoffwechselveränderungen führen, die ein Übergewicht fördern.

Die Doktorarbeit entstand unter Anleitung der Professoren Andreu Palou und Francisca Serra, beides Mitglieder der Forschungsgruppe Nutrigenomik und Übergewicht des Labors für Molekularbiologie, Ernährung und Biotechnologie.