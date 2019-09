Leiche lag einen Monat in Wohnung in Palma

Tobee gehört seit 2007 zum Inventar der Schlagerszene an der Playa de Palma. Zu seinen grössten Hits gehören “Tausendmal Du” und das Flippers-Remake “Lotusblume”. Von Mai bis Oktober tritt er regelmässig in Mallorcas Bierkönig auf. Tobees bürgerlicher Name ist Tobias Riether. Seinen ersten nationalen Hit landete er 2007 mit “Banane, Zitrone”, welcher für ihn gleichzeitig die