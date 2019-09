Listeriose-Erkrankung auf Mallorca bestätigt

Von Seiten des balearischen Gesundheitsministeriums und des Klinikums Son Espases ist am Mittwoch bestätigt worden, dass ein Patient an Listeriose erkrankt ist. Die Person liegt in einer Privatklinik in Palma. Die Infektionskrankheit hatte in den vergangenen Wochen mit 214 Fällen in Andalusien für Schlagzeilen gesorgt.

Nun wird untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der hiesigen Erkrankung und den Fällen in Südspanien gibt. Zudem muss herausgefunden werden, wie sich der Patient mit den Bakterien Listeria infizierte.

In Andalusien war der Infektionsherd Fleischprodukte der Firma "Sabores de Paterna". Das Gesundheitsministerium rät nach wie vor davon ab, Waren der Firma zu konsumieren. Auf den Balearen wird "Sabores de Paterna" nicht vertrieben. Ausnahmen: Ein mittlerweile geschlossenes Restaurant bezog sein Fleisch daher und eine Privatperson hatte sich mit den Produkten eingedeckt.

Verdorbene und verunreinigte Lebensmittel können beim Menschen Listeriose auslösen. Die Krankheit ist besonders für Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich. (cls)