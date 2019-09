Zahlreiche Parks und Strände in Palma gesperrt

Die Alternative-Rock-Band Nada Surf aus New York kommt nach Inca. Sie hat eine relativ große Fangemeinde in Frankreich und Deutschland und trat als Vorgruppe der Sportfreunde Stiller in der Münchner Olympiahalle auf. Ebenfalls recht bekannt sind einige Titel von ihnen, die als Hintergrundmusik in Filmen oder in Werbespots laufen.